Азербайджан осудил теракт в церкви в Дамаске

Азербайджан решительно осуждает произошедший накануне в столице Сирии Дамаске террористический акт в церкви.

Как передает 1news.az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети в Х.

«Решительно осуждаем ужасающую террористическую атаку на церковь Мар-Элиас в Дамаске, Сирия. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и всем тем, кто пострадал от этого бессмысленного акта насилия. Мы солидарны с правительством и народом Сирии, призывая к единству в борьбе с экстремизмом», - говорится в сообщении.

По меньшей мере 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате взрыва, осуществленного смертником в церкви Мар Элиас в районе Дувейла в Дамаске, сообщает Reuters со ссылкой на данные органов здравоохранения и источников в структурах безопасности в Сирии.

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что нападавший был членом организации «Исламское государство».

Он вошел в церковь, открыл огонь, а затем привел в действие свой жилет со взрывчаткой.