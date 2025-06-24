Азербайджан приветствует объявление перемирия между Израилем и Ираном и рассматривает это как важный шаг в направлении снижения напряженности и восстановления стабильности в регионе.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с достижением режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

«Мы высоко оцениваем усилия всех сторон, которые способствовали достижению соглашения, и призываем к его полному соблюдению с целью предотвращения дальнейших человеческих жертв и страданий», — говорится в заявлении.

МИД Азербайджана также подтвердил готовность поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе.