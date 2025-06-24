Делегация Национального университета обороны Турции совершает визит в Азербайджан - ФОТО

Делегация, возглавляемая заместителем ректора Национального университета обороны Турции профессором Сердаром Салманом, в составе руководства Военного института Сухопутных войск Национального университета обороны братской страны и слушателей курса «Управление штабом», находится с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Сначала турецкие гости побывали на Аллее почетного захоронения, где почтили светлую память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, а также посетили Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, были возложены венки и цветы.

Затем состоялась встреча ректора Национального университета обороны генерал-майора Гюндуза Абдулова с турецкой делегацией.

Поприветствовав гостей, ректор подробно рассказал об успешных реформах, проводимых в системе военного образования в Азербайджане, и о новшествах, внедряемых с учётом передового международного опыта.

Генерал-майор Г.Абдулов отметил, что азербайджано-турецкое военное сотрудничество основывается на дружеских и братских отношениях, и рассказал о вкладе этого союзничества в развитие военного образования в обеих странах.

В свою очередь, профессор С.Салман поблагодарил за тёплый приём и оказанное гостеприимство. Была подчеркнута важность взаимных визитов в целях обмена опытом.

В ходе встречи был проведён обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с положительными результатами реформ в сфере военного образования в Азербайджанской Армии, а также по другим темам. Были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

В завершение был представлен брифинг об истории образования, системе обучения, учебном процессе и научной деятельности в Национальном университете обороны и подведомственных ему военных учебных заведениях.