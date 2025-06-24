Президент Ильхам Алиев: Открытие электростанции «8 Ноября» значительно усилит энергетический потенциал нашей страны

Открытие электростанции «8 Ноября» – это прекрасное событие, которое значительно усилит энергетический потенциал нашей страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции «8 Ноября» в Мингячевире.

«В целом создание этой станции и завершение всех работ в короткие сроки демонстрируют мощь, потенциал нашей страны, опыт и профессионализм наших энергетиков. Сегодня электростанция «8 Ноября» является крупнейшей электростанцией нашей страны», - отметил глава государства.