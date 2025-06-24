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Президент: Электростанция «8 Ноября» еще больше усилит статус Мингячевира как энергетического центра Южного Кавказа

First News Media10:15 - Сегодня
Президент: Электростанция «8 Ноября» еще больше усилит статус Мингячевира как энергетического центра Южного Кавказа

Электростанция «8 Ноября», конечно, усилит наш энергетический потенциал, повысит эффективность энергосистемы и, таким образом, еще больше укрепит статус Мингячевира как энергетического центра не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия электростанции «8 Ноября» в Мингячевире.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время более 40 процентов электроэнергии страны вырабатывается в Мингячевире. «Вся проделанная работа еще раз показывает, что Азербайджан находится на правильном пути», - отметил он.

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