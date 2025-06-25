На сайте Diplomatic World Sweden опубликована статья о ключевой роли Азербайджана в формировании Среднего коридора

В издании Diplomatic World Sweden, предназначенном для политиков и сотрудников иностранных посольств в Швеции, опубликован обширный материал о стремительно развивающемся Среднем коридоре – современном продолжении Великого шелкового пути.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, особое внимание уделено роли Азербайджана, который из транзитной территории превратился в одного из главных архитекторов этого стратегического маршрута, соединяющего Европу и Азию.

В статье подчеркивается, что благодаря выгодному географическому положению и масштабным инвестициям в инфраструктуру Азербайджан стал центральным звеном нового евразийского транспортного пространства. Средний коридор, или Транскаспийский международный транспортный маршрут, сегодня представляет собой жизнеспособную альтернативу традиционным торговым путям через Россию или Суэцкий канал. Сроки доставки грузов между Китаем и Европой сократились до 10–15 дней, что делает этот маршрут особенно привлекательным на фоне глобальных кризисов и необходимости диверсификации логистики.

Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, чьи высказывания цитируются в материале, подчеркивает, что для Азербайджана Средний коридор – это не просто транспортный проект, а инструмент межкультурного диалога и регионального сотрудничества. По его словам, дороги и торговые маршруты – это логическое продолжение тысячелетнего культурного наследия страны как моста между цивилизациями.

Также отмечаются инициативы Азербайджана в сфере цифровой инфраструктуры, зеленой энергетики и модернизации портов и железных дорог. Строительство и развитие Бакинского порта, железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс, а также собственное финансирование инфраструктурных проектов – все это свидетельствует о долгосрочной приверженности страны реализации своей стратегической роли.