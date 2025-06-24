Пашинян: План национализации «Электрических сетей Армении» готов, скоро перейдем к реализации

План национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, готов и вскоре вступит в практическую фазу.

Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«План национализации ЗАО «Электрические сети Армении» готов. Совсем скоро мы перейдем к практической фазе. Процессы будут осуществляться в соответствии с законодательством Республики Армения», - написал он на своей странице в Facebook.

АО «Электросети Армении» — крупнейшая энергоснабжающая компания страны, осуществляющая распределение и продажу электроэнергии. С 2015 года она находится в частной собственности и принадлежит группе Tashir Group, возглавляемой российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном.

17 июня 2025 года в доме Карапетяна в Иреване прошел обыск и он был задержан. Ему предъявлены обвинения в публичных призывах к незаконному захвату власти после его резких заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви и критики премьер-министра Пашиняна

В своих заявлениях Карапетян призывал «вмешаться по‑своему», если «политики не добьются успеха» в защите церкви, что Пашинян воспринял как угрозу государству.