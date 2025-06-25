Москва надеется на скорое подписание мирного договора между Баку и Иреваном

В Москве надеются, что работа по мирному договору между Азербайджаном и Арменией будет финализирована.

«Страны очень близки к завершению работы над (мирным - ред.) договором. И мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности атмосферы и безопасности в регионе», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что РФ, если это будет востребовано, готова «сделать все возможное, чтобы способствовать этому процессу».​