Франция использовала в Гваделупе вызывающий рак и другие заболевания хлордекон.

Об этом заявил лектор по экономическим наукам Филипп Вердоль на третьей панельной сессии «Экономическая деколонизация» в рамках международной тематической конференции «К деколонизации Гваделупы: проблемы и перспективы», проходившей 25 июня в Баку.

«Хлордекон - это пестицид, содержащий хлор, который может вызвать интоксикацию и спровоцировать раковые заболевания. Франция использовала его в Гваделупе. Последствия его использования сказываются на генофонде», — отметил он.

Выступающий подчеркнул, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), использование хлордекона приводит к серьезным проблемам для здоровья человека. "Однако Франция использовала его при выращивании бананов, при этом во время сильных дождей пестициды смывались в море, что нанесло серьезный ущерб нашей экологии», - отметил он.

Источник: Report