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Эли Шиталу: Гваделупу рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки

First News Media14:40 - Сегодня
Эли Шиталу: Гваделупу рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки

Гваделупу рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки, заявил агроном-инженер, президент организации Sanatan Dharma Samaj Эли Шиталу на пятой панельной сессии «Духовные аспекты в период колониализма и деколонизации» в рамках международной тематической конференции «К деколонизации Гваделупы: проблемы и перспективы» в Баку.

«Гваделупа - уникальная страна. Ее чаще всего рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки, потому что она сияет как алмаз. Чем меньше страна по территории, тем больше ее ценность. В истории Гваделупы были глубокие корни колониализма, и люди работали здесь как рабы», - отметил он.

Выступающий заявил, что колониальная политика, проводимая Францией, была крайне сложной.

«Потому что они не только разрушали инфраструктуру, но и пытались изменить мышление людей, отдаляли население от их языка и религии. Нехристиан они рассматривали как варваров», - добавил Шиталу.

Источник: Report

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