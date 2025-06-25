Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа не признает неоколониализм в современном мире

Превращение Гваделупы в колонию Франции является составной частью политики неравенства, проводимой Францией. Уровень безработицы здесь составляет 18-20 процентов, что значительно выше, чем в основной части Франции, и свидетельствует об отсталости региона.

Об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на проходящей в Баку конференции, посвященной острову Гваделупа.

Он подчеркнул, что БИГ не признает неоколониализм в современном мире. В этой связи группа выражает поддержку праву народа Гваделупы на самоопределение.

Источник: АЗЕРТАДЖ