Подписан Меморандум о сотрудничестве между Бакинской инициативной группой и движением MIR-Guadeloupe

В рамках проходящей в столице Азербайджана международной тематической конференции «На пути к деколонизации Гваделупы! Вызовы и перспективы», посвященной острову Гваделупа, находящемуся под гнетом колониальной политики Франции, подписан Меморандум о сотрудничестве между Бакинской инициативной группой (БИГ) и Международным движением за репарации Гваделупы (MIR-Guadeloupe).

Документ подписали исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов и президент движения MIR-Guadeloupe, секретарь Международного фронта деколонизации (FID) Жозе Мартен Жан Пьер.

Меморандум предусматривает тесное сотрудничество между сторонами, а также между НПО и движениями за независимость не только в политической плоскости, но и в экологической, культурной и других сферах.

Источник: АЗЕРТАДЖ