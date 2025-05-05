Обнародована причина отказа Азеру Бадамову во въезде в РФ

Основанием отказа во въезде в РФ депутату парламента Азербайджана Азеру Бадамову стали неоднократные антироссийские и русофобские высказывания.

Об этом сообщил ТАСС источник.

Источник отметил, что 4 мая 2025 года депутата Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Бадамова не допустили на территорию России. "Азеру Бадамову не разрешен въезд в Россию в соответствии со ст. 26 и 27 Федерального закона Российской Федерации "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Основанием стали неоднократно допущенные депутатом Милли меджлиса высказывания антироссийской и русофобской направленности", - заявил источник.

Он подчеркнул, что меры в отношении Бадамова носят "персональный характер" и не влияют на "неизменный настрой российской стороны на развитие российско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества".

"Россия не является сторонником практики стоп-листов в отношениях с дружественными странами. Как известно, запрет на въезд в Азербайджан был ранее введен в отношении ряда российских законодателей. Последний такой случай касается депутата Государственной думы Николая Валуева. В Москве считают правильным урегулировать подобного рода вопросы по дипломатическим каналам, а не путем выражения претензий через СМИ", - добавил источник.

Читайте по теме:

Партнерство на износ: Как Россия системно дискредитирует отношения с Азербайджаном

Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов задержан в московском аэропорту, его депортируют

В МИД Азербайджана прокомментировали задержание в московском аэропорту депутата Азера Бадамова