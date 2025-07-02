В Лачыне проходит женский форум Организации экономического сотрудничества

В Лачыне проходит первый женский форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, форум проходит в рамках "Недели ОЭС" по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Основная цель форума - содействовать межсекторальному сотрудничеству между странами ОЭС для расширения возможностей женщин во всех сферах человеческого развития, а также усиление роли женщин в формировании устойчивых, инклюзивных и стабильных сообществ по всему региону ОЭС.

На мероприятии будут обсуждаться роль женщин в человеческом развитии для климатической устойчивости, расширение возможностей для девочек и женщин через образование, цифровая инклюзивность: инновации и обмен опытом, а также другие темы.

Форум также будет служить платформой для диалога, сотрудничества и обмена опытом между женщинами-лидерами из различных стран региона ОЭС и соответствующих международных партнерских организаций.