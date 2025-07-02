Шавкат Мирзиеев прибыл в Азербайджан с государственным визитом - ФОТО

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 2 июля прибыл с государственным визитом в Азербайджан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Узбекистана Шавката Мирзиева встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.