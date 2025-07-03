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Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл в Физулинский район - ФОТО

First News Media14:42 - Сегодня
Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл в Физулинский район - ФОТО

Находящийся с визитом в Азербайджане Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар 3 июля прибыл в Физулинский район для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту высокого гостя встречали министр науки и образования Эмин Амруллаев и специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

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