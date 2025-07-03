Посол Великобритании в Азербайджане выразил обеспокоенность ситуацией с азербайджанцами в России

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выразил обеспокоенность в связи происходящими в России событиями в отношении азербайджанцев.

«Происходящие в России события в отношении азербайджанцев вызывают у нас глубокую обеспокоенность. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и заявляем о своей солидарности с народом Азербайджана в этот трудный момент. Также выражаем поддержку усилиям Азербайджана по обеспечению справедливости», — говорится в публикации Фергюса Олда на его странице в соцсети Х.