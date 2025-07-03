Масштабный пожар в Греции: более 5000 человек покинули дома - ВИДЕО

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и туристические курорты на греческом острове Крит из-за масштабного лесного пожара, который бушует на южном побережье острова.

Пожар вспыхнул в среду днем на лесистых холмах вблизи города Лерапетра. К утру четверга ситуация оставалась критической — более 230 пожарных вместе с 10 водосбрасывающими вертолетами продолжали борьбу с огнём, который охватил лесные массивы и сельскохозяйственные угодья.

По данным пожарной службы Греции, к четвергу из района Иерапетры на юго-востоке Крита были эвакуированы не менее 5000 человек. Сильный ветер со скоростью до 50 миль в час (около 80 километров в час) активно распространял пожар, создавая новые очаги возгорания и осложняя работу пожарных. Власти продолжают эвакуировать жителей и туристов из опасных зон, а пожарные прилагают все усилия, чтобы локализовать огонь и предотвратить дальнейшее распространение пожара.

Ситуация на острове остаётся напряжённой, власти призывают к осторожности и соблюдению всех указаний спасательных служб.

Источники: The Guardin

Джамиля Суджадинова