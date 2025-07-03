 Форвард «Ливерпуля» Жота погиб в автокатастрофе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Форвард «Ливерпуля» Жота погиб в автокатастрофе

First News Media12:15 - Сегодня
Форвард «Ливерпуля» Жота погиб в автокатастрофе

Португальский вингер «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании, сообщает известное онлайн-издание Marca.

Футболисту было 28 лет. Вместе с игроком мерсисайдцев погиб его брат.

По информации источника, авария произошла в испанской провинции Самора. Жота ехал в автомобиле вместе с братом Андре. Машина с португальцами потеряла управление и съехала с дороги, после чего загорелась.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Диогу играл с 2020 года.

Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».

Вместе со сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

Источник: Чемпионат

Поделиться:
1218

Актуально

Повестка Президента

Союзничество не на словах, а на деле: Азербайджан и Узбекистан задают темп для ...

Xроника

Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и ...

Политика

Президент Турции завтра прибудет в Ханкенди

Общество

Birmarket - центральная торговая платформа цифровой экосистемы Bir

Футбол

Форвард «Ливерпуля» Жота погиб в автокатастрофе

ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России

Луис Энрике рассказал, как «ПСЖ» будет останавливать Лионеля Месси

Роналду: мне нравится Саудовская Аравия, рекомендую людям приехать. Тут многое изменилось

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Луис Энрике рассказал, как «ПСЖ» будет останавливать Лионеля Месси

Форвард «Ливерпуля» Жота погиб в автокатастрофе

Роналду: мне нравится Саудовская Аравия, рекомендую людям приехать. Тут многое изменилось

ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России

Последние новости

В Турции полыхают лесные пожары: В Измире погиб человек - ФОТО

Сегодня, 13:45

В Национальном университете обороны проведены тренинги в рамках программы НАТО - ФОТО

Сегодня, 13:40

Перенесен концерт EMIN’а в одном из российских городов - ФОТО

Сегодня, 13:35

В Азербайджане учитель похитил свою ученицу

Сегодня, 13:30

Союзничество не на словах, а на деле: Азербайджан и Узбекистан задают темп для межрегиональной интеграции

Сегодня, 13:25

В Армении возобновляются обсуждения по новой Конституции: Министр юстиции представила детали

Сегодня, 13:20

Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса - ФОТО

Сегодня, 13:15

Российские туроператоры не подтверждают резкого снижения бронирования туров в Азербайджан

Сегодня, 13:10

Открытые люки в Баку: новая опасность на дорогах после трагедии - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Президент Турции завтра прибудет в Ханкенди

Сегодня, 12:50

Массовая стрельба произошла в центре Чикаго, есть погибшие

Сегодня, 12:45

Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко

Сегодня, 12:40

В Баку мужчина избил сожительницу на заправке

Сегодня, 12:25

В Азербайджане пожилая женщина утонула в озере

Сегодня, 12:20

Форвард «Ливерпуля» Жота погиб в автокатастрофе

Сегодня, 12:15

Карабах в фокусе: Ханкенди принимает саммит ОЭС, заявляя о новой региональной эпохе

Сегодня, 12:10

Объявлена дата вступительных экзаменов для абитуриентов II и III групп

Сегодня, 12:00

Центр управления движением судов предупредил корабли на Каспии о сильном ветре

Сегодня, 11:55

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша - ФОТО

Сегодня, 11:45

В Турции разбился легкомоторный самолет, есть погибший и раненый - ФОТО

Сегодня, 11:30
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45