Форвард «Ливерпуля» Жота погиб в автокатастрофе - ВИДЕО

Португальский вингер «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании, сообщает известное онлайн-издание Marca.

Футболисту было 28 лет. Вместе с игроком мерсисайдцев погиб его брат.

По информации источника, авария произошла в испанской провинции Самора. Жота ехал в автомобиле вместе с братом Андре. Машина с португальцами потеряла управление и съехала с дороги, после чего загорелась.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Диогу играл с 2020 года.

Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».

Вместе со сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

Источник: Чемпионат