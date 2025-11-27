Фицо: Украина проигрывает, ЕС уже не хочет покрывать ее военные расходы

Украина проигрывает, а Евросоюз уже не хочет покрывать ее военные расходы из своих средств, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

Как передает РИА Новости, об этом сказал Фицо, отвечая на вопросы депутатов словацкого парламента.

«Украина проигрывает войну, и у нее нет денег. Значительная часть государств-членов [ЕС] убеждены, что финансовые средства следует и дальше направлять в Украину, несмотря на то, какие коррупционные скандалы были за последнее время [в Украине] и какой большой уровень недоверия», − сказал Фицо.

Он отметил, что некоторые европейские страны уже сомневаются в способности украинских органов транспарентно обращаться с направляемыми Киеву деньгами. По словам Фицо, в 2026-2027 годах Украине потребуется огромное количество денег, но государства-члены Евросоюза уже не хотят финансировать потребности Киева за счет своих средств, поэтому и возникла идея использовать на эти цели замороженные средства РФ.

«Если бы мы так сделали, то были бы возможны огромные судебные споры и арбитражи. Здесь и огромная проблема, связанная с ответными действиями России», − подчеркнул Фицо.

Он добавил, что запросит у парламента мандат, который бы дал правительству Словакии возможность быть гибким при принятии решения по этому вопросу на уровне Европейского союза на саммите в декабре.

«Думаю, что сегодня один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры, использовать замороженные активы России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран − США, РФ и Украины. Это совсем другой механизм, поддержку которого я могу представить», − пояснил Фицо.

В начале ноября Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства, республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины.