 Фицо: Украина проигрывает, ЕС уже не хочет покрывать ее военные расходы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Фицо: Украина проигрывает, ЕС уже не хочет покрывать ее военные расходы

First News Media22:42 - 27 / 11 / 2025
Фицо: Украина проигрывает, ЕС уже не хочет покрывать ее военные расходы

Украина проигрывает, а Евросоюз уже не хочет покрывать ее военные расходы из своих средств, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

Как передает РИА Новости, об этом сказал Фицо, отвечая на вопросы депутатов словацкого парламента.

«Украина проигрывает войну, и у нее нет денег. Значительная часть государств-членов [ЕС] убеждены, что финансовые средства следует и дальше направлять в Украину, несмотря на то, какие коррупционные скандалы были за последнее время [в Украине] и какой большой уровень недоверия», − сказал Фицо.

Он отметил, что некоторые европейские страны уже сомневаются в способности украинских органов транспарентно обращаться с направляемыми Киеву деньгами. По словам Фицо, в 2026-2027 годах Украине потребуется огромное количество денег, но государства-члены Евросоюза уже не хотят финансировать потребности Киева за счет своих средств, поэтому и возникла идея использовать на эти цели замороженные средства РФ.

«Если бы мы так сделали, то были бы возможны огромные судебные споры и арбитражи. Здесь и огромная проблема, связанная с ответными действиями России», − подчеркнул Фицо.

Он добавил, что запросит у парламента мандат, который бы дал правительству Словакии возможность быть гибким при принятии решения по этому вопросу на уровне Европейского союза на саммите в декабре.

«Думаю, что сегодня один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры, использовать замороженные активы России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран − США, РФ и Украины. Это совсем другой механизм, поддержку которого я могу представить», − пояснил Фицо.

В начале ноября Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства, республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины.

Поделиться:
352

Актуально

Общество

В суде над гражданами Армении адвокаты шести обвиняемых выступили с ...

В мире

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 83 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

МЧС распространил информацию о метане, обнаруженном рядом с заповедником ...

Общество

Внесены изменения в порядок регулирования цен на лекарства

В мире

Представители Украины и США обсудят мирный план

Путин: Нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян

Фицо: Украина проигрывает, ЕС уже не хочет покрывать ее военные расходы

Военные полностью захватили столицу Гвинеи-Бисау

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Кыргызстане задержали сына и сторонников экс-президента

В Стамбуле выставлен на продажу один из самых дорогих особняков Турции - ФОТО

В Турции известному журналисту зачитан приговор

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 83 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова опубликовала эмоциональное обращение - ФОТО

Сегодня, 00:00

Представители Украины и США обсудят мирный план

27 / 11 / 2025, 23:40

Путин: Нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян

27 / 11 / 2025, 23:20

Пробка на круге «20 Января» устранена - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

27 / 11 / 2025, 23:05

Фицо: Украина проигрывает, ЕС уже не хочет покрывать ее военные расходы

27 / 11 / 2025, 22:42

Военные полностью захватили столицу Гвинеи-Бисау

27 / 11 / 2025, 22:20

В Белом доме отрицают раскол в команде Трампа из-за мирного плана

27 / 11 / 2025, 22:00

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 83 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

27 / 11 / 2025, 21:42

В школах КНДР русский язык стал обязательным

27 / 11 / 2025, 21:20

В суде над гражданами Армении адвокаты шести обвиняемых выступили с защитительными речами - ФОТО

27 / 11 / 2025, 21:00

Байрамов и Таяни рассмотрели возможности для расширения сотрудничества

27 / 11 / 2025, 20:20

МЧС распространил информацию о метане, обнаруженном рядом с заповедником «Янардаг»

27 / 11 / 2025, 20:20

Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

27 / 11 / 2025, 20:00

Внесены изменения в порядок регулирования цен на лекарства

27 / 11 / 2025, 19:45

Путин назвал ключевые вопросы на будущих переговорах с США

27 / 11 / 2025, 19:30

Cуд РФ оставил под арестом братьев Сафаровых

27 / 11 / 2025, 19:15

В суде над гражданами Армении начались выступления адвокатов обвиняемых с защитительными речами

27 / 11 / 2025, 18:45

Путин отреагировал на утечку разговора Уиткоффа и Ушакова

27 / 11 / 2025, 18:30

Министр обороны Азербайджана принял израильскую делегацию

27 / 11 / 2025, 18:15

Путин: План США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей

27 / 11 / 2025, 18:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30