 Рузанна Мамедова стала чемпионкой Европы по борьбе среди женщин | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Рузанна Мамедова стала чемпионкой Европы по борьбе среди женщин

First News Media22:40 - 04 / 07 / 2025
Рузанна Мамедова стала чемпионкой Европы по борьбе среди женщин

Азербайджанская спортсменка Рузанна Мамедова завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по борьбе (U-20), который проходит в городе Каорле, Италия.

Как передает Report, представительница национальной сборной одержала победу в весовой категории до 62 кг, победив в финале немецкую спортсменку Леони Штайгерт со счётом 4:3.

Таким образом, Рузанна Мамедова стала чемпионкой Европы среди молодёжи второй год подряд.

Ещё одна представительница Азербайджана, Захра Керимзада (72 кг), уступила в утешительном поединке хорватке Веронике Вилк со счётом 2:8 и осталась без медали.

Женская сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы с двумя золотыми медалями — днём ранее чемпионкой в весе до 59 кг стала Гюнай Гурбанова.

Поделиться:
321

Актуально

Xроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 17-го ...

Политика

На внеочередной сессии Милли Меджлиса будут рассмотрены 15 вопросов

Xроника

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников ...

Общество

Birmarket - центральная торговая платформа цифровой экосистемы Bir

Спорт

Рузанна Мамедова стала чемпионкой Европы по борьбе среди женщин

Представитель АФФА: «Габале» была оказана помощь в размере 700 000 манатов на год

«Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте

Азербайджанская спортсменка во второй раз стала чемпионкой Европы

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Луис Энрике рассказал, как «ПСЖ» будет останавливать Лионеля Месси

Азербайджанские борцы завоевали на мемориальном турнире в Турции восемь медалей

Азербайджанская спортсменка во второй раз стала чемпионкой Европы

«Монако» объявил о переходе Поля Погба

Последние новости

США пригрозили ЕС пошлинами в 17% на сельскохозяйственную продукцию

Сегодня, 00:01

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли призналась в любви к Азербайджану - ФОТО - ВИДЕО

04 / 07 / 2025, 23:40

Мухаммад Шахбаз Шариф: Договорились развивать между Пакистаном и Азербайджаном торговлю и инвестиции в стратегических областях

04 / 07 / 2025, 23:20

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 17-го cаммита ОЭС в Ханкенди - ВИДЕО

04 / 07 / 2025, 23:00

Рузанна Мамедова стала чемпионкой Европы по борьбе среди женщин

04 / 07 / 2025, 22:40

В Джалилабадском районе в результате ДТП пострадали трое жителей Баку

04 / 07 / 2025, 22:20

Министр транспорта и инфраструктуры Турции поделился публикацией из Ханкенди

04 / 07 / 2025, 22:02

CУД: На процессе заслушаны показания о обстрелах мирных жителей и детей армянскими вооруженными силами во время оккупации Кяльбаджара

04 / 07 / 2025, 21:40

Завершился визит Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан

04 / 07 / 2025, 21:20

Арестованные армянские архиепископы объявят голодовку

04 / 07 / 2025, 21:00

На внеочередной сессии Милли Меджлиса будут рассмотрены 15 вопросов

04 / 07 / 2025, 20:40

Завершился визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан - ФОТО

04 / 07 / 2025, 20:21

Завершился визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Азербайджан

04 / 07 / 2025, 20:18

Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО

04 / 07 / 2025, 19:58

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества

04 / 07 / 2025, 19:50

Лейла Алиева: «Спасибо за поздравления! Пусть Аллах дарует всем счастье!» - ФОТО

04 / 07 / 2025, 19:30

Ильхам Алиев ознакомил Масуда Пезешкиана с Шушой

04 / 07 / 2025, 19:18

Завершился визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан

04 / 07 / 2025, 19:02

Зеленский и Трамп поговорили по телефону

04 / 07 / 2025, 18:48

Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях «Анатолийский орёл - 2025» - ВИДЕО

04 / 07 / 2025, 18:30
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45