Мухаммад Шахбаз Шариф: Договорились развивать между Пакистаном и Азербайджаном торговлю и инвестиции в стратегических областях

Я был здесь со своей делегацией для участия в авторитетном заседании Организации экономического сотрудничества (ОЭС) под председательством моего дорогого брата Президента Ильхама Алиева. Сегодня мы договорились о дальнейшем развитии братских связей между двумя странами-членами, поощрении торговли, инвестиций, культуры, образования, здравоохранения и водных ресурсов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам заявил Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф.

Премьер-министр сказал: «Встреча с Президентом Ильхамом Алиевым была очень продуктивной. Мы пришли к соглашению развивать нашу торговлю и инвестиции между Пакистаном и Азербайджаном и в стратегических областях».