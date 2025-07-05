Эрсин Татар: Искренне благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за особое внимание к ТРСК

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу за особое внимание к ТРСК.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, лидер Северного Кипра провел пресс-конференцию по итогам визита в Азербайджан, где участвовал в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.

«Хотелось бы сказать «спасибо» Азербайджану и Турции за вклад в развитие связей Лефкоши с тюркскими государствами, а также преодоление несправедливых санкций и эмбарго. Нас особо радует факт всестороннего развития связей с Азербайджаном», - сказал он.

По его словам, Саммит ОЭС в Ханкенди повысил осведомленность мирового сообщества о ТРСК. «Впервые в истории отношений в рамках ОЭС, мы были представлены на столь высоком уровне, чувствовали себя частью большой семьи. Флаг ТРСК был вывешен в зале саммита наряду со стягами других государств, что говорит о том, что Лефкошу признают как партнера по диалогу», - отметил политик, выразив надежду на дальнейшее углубление связей со странами ОЭС.

Признательность Азербайджану и Турции выразил также премьер-министр ТРСК Унал Устел, поделившийся соответствующей публикацией в соцсетях.