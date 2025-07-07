В Ичеришехер будет применена концепция «умного заповедника»

Ведутся работы по разработке новой концепции «умного заповедника» в Ичеришехер. Она предполагает улучшение безопасности, контроля, информирования и обслуживания посетителей на территории с помощью цифровых решений.

В настоящее время перед нами стоят три основные цели: применение современного музееведческого подхода, обеспечение универсальной доступности и технологическое укрепление безопасности памятников. С применением новых технологий, мы можем не только сохранить историческое наследие, но и обогатить опыт посетителей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в ходе общественных слушаний в парламентском комитете по культуре сказал председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд.

Он подчеркнул, что охрана памятников на территориях исторических заповедников требует больших финансовых, технических и административных ресурсов. По его мнению, сохранение исторического наследия на такой уникальной с архитектурной точки зрения территории, как Ичеришехер, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, требует комплексного подхода, основанного как на профессионализме, так и технологических инновациях: «Реставрация и сохранение исторических памятников - это не только физическая работа. Такие вопросы, как организация проходов для лиц с ограниченными возможностями, балансировка туристического потока и обновление музейной инфраструктуры, также являются частью этого процесса. Наши музеи должны быть адаптированы к современным технологиям и обеспечивать опыт, соответствующий ожиданиям посетителей».

Он также сообщил, что ряд реставрационных проектов в Ичеришехер уже завершен. В настоящее время начата реставрация крепости «Байрамали хамамы» XIX века и в ближайшее время будут активизированы работы по восстановлению ее первоначального облика.

«Ичеришехер должен быть живым объектом наследия, где воплощены не только история и культура, но и применены современные модели городского управления», - резюмировал Р. Махмуд.