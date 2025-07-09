Баку уличил иранского посла в искажении фактов

Заявления посла Ирана в Армении Мехди Собхани относительно итогового документа 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедшего в городе Ханкенди, являются неприемлемыми.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в комментарии начальника управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Он напомнил, что Ханкендинское коммюнике, отражающее итоги саммита, было подготовлено в формате резюме председателя в соответствии с практикой предыдущих саммитов и заранее согласованным порядком между странами-участницами, поэтому публикация документа на официальном сайте ОЭС не требовала отдельного одобрения со стороны всех государств-членов.

«В этой связи заявления иранского посла о якобы принятии Ханкендинского коммюнике и наличии оговорок со стороны Ирана не отражают реального положения дел. В дипломатической практике оговорки применимы только к решениям, принятым в результате переговоров», — подчеркнул Айхан Гаджизаде.

Он также напомнил, что Иран, как и все страны-члены ОЭС, входит в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), и все эти страны, включая Иран, 21–22 июня приняли участие в 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС в Стамбуле. В ходе этой сессии была принята резолюция «О праве на возвращение азербайджанцев, насильственно и систематически изгнанных с нынешней территории Армении», а также Стамбульская декларация, в которых подтверждена поддержка права Общины Западного Азербайджана на достойное возвращение и осужден отказ Армении признать эти права.

«Коммюнике из Ханкенди ссылается именно на эту Декларацию, принятую на основе консенсуса в рамках ОИС», — добавил представитель МИД Азербайджана.

«В этой связи высказывания иранского посла в интервью армянскому агентству Armenpress являются не чем иным, как политической манипуляцией и лицемерием», — подытожил Айхан Гаджизаде.