Ахмед Исмайлов - о роли молодежи в развитии журналистики

Основная цель медиа-реформ, реализуемых на протяжении последних почти 5 лет, – защита информационного пространства Азербайджана и усиление потенциала журналистики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа (МЕДИА) Ахмед Исмайлов во время своего выступления на форуме «Медиа будущего: по следам «Экинчи»», организованном МЕДИА и "Azerconnect Group".

По его словам, одним из вкладов медиа-реформ является поддержка государством процесса формирования интереса молодежи к медиа-сфере:

«Мы уже можем говорить о предварительных результатах медиа-реформ. Мы можем с уверенностью подчеркнуть, что в работе наших медиа проявляются серьёзные качественные изменения. В Азербайджане есть благоприятные и подходящие условия для самовыражения молодежи и реализации её потенциала. Талантливая азербайджанская молодежь не пожалеет усилий для реализации своих знаний и навыков и в сфере медиа. От этого процесса выиграют азербайджанские медиа и, в целом, наше общественное мнение».

А.Исмайлов добавил, что вызовы времени и требования эпохи изменились: «В отличие от наших классических просветителей, азербайджанская молодежь сейчас является гражданами независимого государства. Для достижения целей, поставленных азербайджанской молодежью, одержавшей победу в Отечественной войне, нашим государством оказывается вся необходимая поддержка».