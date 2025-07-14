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На предприятии по производству суши в Наримановском районе Баку обнаружены недостатки - ФОТО

First News Media14:00 - Сегодня
На предприятии по производству суши в Наримановском районе Баку обнаружены недостатки - ФОТО

Сотрудники Агентства по пищевой безопасности провели проверку на предприятии по производству суши, принадлежащем физическому лицу Алиеву Эльнуру Тахир оглу, расположенном по адресу Наримановский район, улица Г.Алиева, 107.

В ходе проверки было выявлено неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние предприятия, несоблюдение санитарно-гигиенических норм при производстве пищевой продукции, нарушение температурного режима хранения и требований маркировки, а также отсутствие сопроводительной документации на материалы, контактирующие с пищевыми продуктами.

Принято решение о приостановлении работы и оказания услуг на данном объекте общепита до устранения выявленных недостатков, в отношении руководства составлен административный протокол и выданы обязательные к исполнению предписания.

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