Фархад Мамедов: Глобальные противостояния: кто с кем и где Азербайджан?

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Глобальные центры сил все больше консолидируются, главные центры в лице Вашингтона и Пекина «выстраивают в ряд» своих союзников и проводят перекличку.

США уже провели внушения в Европе и последний саммит НАТО показал, что ЕС ответил на перекличку пионерским лозунгом «Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд!». Сейчас на очереди Тихоокеанские союзники США: Австралия, Япония, Южная Корея и т.д.

Пекин же собирает своих союзников. В Северной Корее пройдет встреча глав МИД Китая, России и Ирана. И это не встреча «троих», а встреча Китая с союзниками.

Китай не может допустить стратегического поражения России и Ирана. Однако оба партнера Китая находятся в горячей фазе конфликта и нуждаются в помощи Пекина. Оказывать помощь завуалировано становится все труднее. Техникой Россию еще можно как-то обеспечить тайно, но вот личным составом пришлось просить Северную Корею. С Ираном живой силы не надо, а вот ПВО и ВВС нужны. Иран не контролирует свой воздух.

Это, так сказать, горячие темы, которые следует решать Пекину.

Главное, обеспечить устойчивость России и Ирана!

Единственный партнер Китая, который показал успех, – это Пакистан, который осадил Индию. Однако Индия это все же региональный периметр - Азиатский. Здесь противоречия с Индией пока что в рамках организаций: ШОС.

На глобальном уровне Индия бодается в рамках БРИКС.

Рассмотрим периметры глобального противостояния:

- Россия-Украина/Европа и США… здесь неопределенность, которая с одной стороны, забирает внимание и ресурсы США (уже за деньги ЕС); а с другой стороны, Китай за заморозку конфликта и увлечение США еще какое-то время европейскими делами по восстановлению Украины и поставкам оружия в склады стран НАТО.

- Израиль-Иран… Тут союзник США и сами США ударили по партнеру Китая. Да так, что Иран до сих пор не может обеспечить контроль над своим воздухом. Израиль не позволит Ирану восстановить системы ПВО и как только китайские системы заработают, они примут удар Израиля, который будет с согласия США. При том, что есть повод - ядерная программа Ирана.

У Китая с США сложнейшая партия по нескольким фронтам… У Китая накоплены ресурсы политического, экономического, военного, технологического содержания, и Пекин старается рассредоточивать ресурсы Вашингтона посредством своих партнеров, которые аутсорсят китайскую помощь и поддержку.

А где же Азербайджан и Южный Кавказ в этих периметрах противостояния?!

Азербайджан - союзник союзников США (Турция, Израиль) и Китая (Пакистан, страны Центральной Азии).

С Китаем подписан документ о стратегическом партнерстве. С США возможно оформление высокого формата сотрудничества.

С Россией и ЕС отношения развиваются зигзагово, и имеют потенциал к выравниванию: или в конструктивном или же в деструктивном направлении, зависит от выбора Брюсселя и Москвы. Издержки в случае ухудшения отношений будут, и очень чувствительные, однако в глобальном контексте это сохраняет за Азербайджаном статус независимого и суверенного государства. А этот статус оберегает страну от превращения в пространство противостояния.

Это стратегический баланс на глобальном уровне и от этого уже никуда не деться!

Азербайджан и регион Южного Кавказа приходят к пониманию, что оставаться вне линий конфронтаций становится все тяжелее и следует объединить ресурсы региона, стать более предсказуемыми друг для друга.

Это непростой путь, который нам нужно будет преодолеть вместе. Баланс, выстроенный Азербайджаном, демонстрирует эффективность и устойчивость. Данный баланс является релевантным для всего региона.