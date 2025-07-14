Парламент Азербайджана принял новые требования к информагентствам

На внеочередной сессии Милли Меджлиса в третьем чтении принят пакет поправок в закон «О медиа», предусматривающий новые требования к информационным агентствам.

Как сообщает Report, согласно изменениям, агентство должно иметь не менее 20 заключенных договоров с другими медиасубъектами на предоставление или получение информации, а также аккредитованных журналистов минимум в пяти зарубежных странах.

Кроме того, за 20 дней каждого месяца не менее 80% публикуемой информации должно соответствовать требованиям статьи 60.5 закона «О медиа».

Согласно этой статье, деятельность онлайн-медиа признается регулярной, если в течение 20 дней в месяц ежедневно публикуется не менее 20 информационных материалов.

Также предусмотрено, что в случае отсутствия регистрации в Медиа-реестре, запрещается выпуск или распространение печатной продукции как самим субъектом, так и издательством (издателем) или распространителем.

Поправки были утверждены большинством голосов в окончательном чтении.