Лига чемпионов УЕФА: стартуют ответные матчи I квалификационного раунда
Сегодня стартуют ответные матчи I квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
В первый игровой день состоятся 12 встреч.
Отметим, что азербайджанский "Карабах" присоединится к борьбе во II квалификационном раунде. "Скакуны" встретятся с победителем пары "Шелбурн" (Ирландия) - "Линфилд" (Северная Ирландия).
Матчи пройдут 22-23 и 29-30 июля.
Лига чемпионов УЕФА
I квалификационный раунд
15 июля
19:00, "Кайрат" - "Любляна";
19:30, "Линкольн" - "Викингур";
21:00, "Хамрун" - "Жальгирис";
21:00, "Мальмё" - "Иберия";
21:00, РФШ - "Левадия";
22:00, "Дифферданж" - "Дрита";
22:00, "Шкендия" - ТНС;
22:30, "Интер Эскальдес" - ФКСБ;
23:00, "Брейдаблик" - "Эгнатия";
23:00, "Будучность" - "Ноа";
23:00, "Зриньски" - "Виртус".