Лига чемпионов УЕФА: стартуют ответные матчи I квалификационного раунда

Сегодня стартуют ответные матчи I квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

В первый игровой день состоятся 12 встреч.

Отметим, что азербайджанский "Карабах" присоединится к борьбе во II квалификационном раунде. "Скакуны" встретятся с победителем пары "Шелбурн" (Ирландия) - "Линфилд" (Северная Ирландия).

Матчи пройдут 22-23 и 29-30 июля.

Лига чемпионов УЕФА

I квалификационный раунд

15 июля

19:00, "Кайрат" - "Любляна";

19:30, "Линкольн" - "Викингур";

21:00, "Хамрун" - "Жальгирис";

21:00, "Мальмё" - "Иберия";

21:00, РФШ - "Левадия";

22:00, "Дифферданж" - "Дрита";

22:00, "Шкендия" - ТНС;

22:30, "Интер Эскальдес" - ФКСБ;

23:00, "Брейдаблик" - "Эгнатия";

23:00, "Будучность" - "Ноа";

23:00, "Зриньски" - "Виртус".