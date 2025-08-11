Вашингтонский прорыв. Каким его увидел мир

Исторические соглашения, подписанные в ходе визита президента Ильхама Алиева в Вашингтон, вызвали беспрецедентный резонанс во всем мире, открыв новые перспективы не только для азербайджано-американских отношений, но и для мирного и безопасного развития Южного Кавказа.

Дипломатический прорыв, достигнутый в Вашингтоне, стал важным шагом к укреплению региональной стабильности и продемонстрировал политическую волю к тому, чтобы - как подчеркнул азербайджанский лидер - «перевернуть страницу противостояния, конфронтации и кровопролития и обеспечить нашим детям светлое и безопасное будущее».

На фоне мировых процессов, войн и конфликтов в различных частях света, это демонстрирует, что при наличии решимости, ответственности и стремления к диалогу, шансы на мир становятся реальными.

И в этом контексте важно подчеркнуть, что именно Азербайджан, как государство-победитель, проявив добрую волю, первым протянул Армении руку мира, представил ключевые принципы мирного соглашения. Кульминацией мирного процесса стало подписание Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Совместной декларации, 8 августа в Вашингтоне.

«Президент Ильхам Алиев победил в войне - теперь он выиграл мир!» - эта фраза помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева как нельзя лучше отражает суть судьбоносного момента, когда дипломатические усилия Баку привели к историческому прорыву в мирном процессе, открыв новые горизонты для стабильности и сотрудничества в регионе.

Чрезвычайную важность вашингтонских договоренностей подчеркивает громкий международный отклик на них, что подтверждается многочисленными телефонными переговорами, которые Президент Ильхам Алиев провел с мировыми лидерами в эти дни.

В этом материале мы собрали сообщения о реакции мировых столиц и руководителей, ведущих международных организаций на итоги переговоров в Белом доме, которые отражают глобальную поддержку усилий по укреплению мира и стабильности. Итак, как расценивает достигнутые в Вашингтоне договоренности мир?

Анкара: Ильхам Алиев проявил лидерство в продвижении мирной повестки в регионе

9 августа, телефонный разговор Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом:

- Стороны отметили важность документов, подписанных в рамках визита Президента Ильхама Алиева в США, в частности, Совместной декларации, подписанной Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве Президента США, парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также совместного обращения об упразднении Минской группы ОБСЕ, с точки зрения обеспечения прочного мира и стабильности в регионе.

Отметив особую роль Президента США Дональда Трампа в достижении этих результатов, глава нашего государства выразил уверенность в том, что транспортное соединение, которое послужит налаживанию беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванским регионом, будет способствовать процветанию всего региона.

Глава Азербайджанского государства высоко оценил роль Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и братской Турции в процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном и выразил признательность за это.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с проявленным им лидерством в продвижении мирной повестки в регионе и отметил, что Турция всегда поддерживает мир и стабильность в регионе.

Ташкент: Эти успехи окажут положительное влияние на развитие всего региона

9 августа, телефонный разговор Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым:

- Затронута важность документов, подписанных в ходе визита Президента Ильхама Алиева в США, в частности декларации, подписанной Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве Президента США, и других документов, с точки зрения обеспечения прочного мира и стабильности в регионе.

Отмечено, что последующие шаги создадут основу для подписания окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и его ратификации.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул особую роль Президента США Дональда Трампа в достижении этих результатов, а также важность договоренностей о региональных транспортных связях.

Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, поздравил главу нашего государства и народ Азербайджана с достигнутыми успехами, отметил, что это окажет положительное влияние на развитие всего региона.

Ашхабад: Это исторические договоренности

10 августа, телефонный разговор Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым:

- Стороны затронули значение документов, подписанных в ходе визита Президента Ильхама Алиева в США, в частности, Декларации, подписанной Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве Президента США, парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также совместного обращения об упразднении Минской группы ОБСЕ, в обеспечении прочного мира и стабильности в регионе.

Отметив особую роль Президента США Дональда Трампа в достижении этих результатов, глава нашего государства выразил уверенность в том, что беспрепятственное транспортное сообщение, которое послужит установлению связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом, будет способствовать процветанию всего региона.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил главу нашего государства и народ Азербайджана с достижением исторических договоренностей.

Астана: Вашингтонские договоренности создадут возможности для всеобъемлющего сотрудничества в регионе

10 августа, телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев с Президентом Ильхамом Алиевым:

- Президент Казахстана поздравил главу Азербайджанского государства и народ Азербайджана с достигнутыми в США договоренностями по повестке дня нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Отметив историческое значение этих результатов, Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что они создадут возможности для всеобъемлющего сотрудничества в регионе.

Поблагодарив за поздравления, глава нашего государства подчеркнул значение декларации и других документов, подписанных между Азербайджаном и Арменией в Соединенных Штатах Америки при свидетельстве Президента США Дональда Трампа, с точки зрения обеспечения прочного мира и стабильности в регионе. Он отметил роль Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, оказавшего поддержку в этом деле.

Президент Ильхам Алиев также заявил, что достигнутая договоренность о беспрепятственном транспортном сообщении между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом окажет положительное влияние на грузоперевалочную способность Среднего коридора в будущем.

Глава государства поблагодарил Казахстан за предоставление площадки в мае прошлого года для переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках мирных переговоров и за вклад в этот процесс.

Киев: Встреча в Вашингтоне носит исторический характер

10 августа, телефонный разговор Президента Украины Володимира Зеленского с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым:

- Президент Украины поздравил главу Азербайджанского государства с успехами, достигнутыми в связи с мирной повесткой дня между Арменией и Азербайджаном при поддержке Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и подчеркнул, что эта встреча носит исторический характер.

Поблагодарив за поздравления, глава Азербайджанского государства отметил, что достигнутые между Арменией и Азербайджаном договоренности, в частности, декларация, подписанная между двумя странами при свидетельстве Президента США, и другие документы послужат обеспечению прочного мира, стабильности и процветанию в регионе.

Исламабад: Достигнутые договоренности нацелены на обеспечение прочного мира, стабильности и процветания в регионе

10 августа, телефонный разговор Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом:



- В ходе телефонного разговора затронуто значение документов, подписанных в ходе визита Президента Ильхама Алиева в США, в частности, декларации, подписанной Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве Президента США, и других документов, с точки зрения обеспечения прочного мира, стабильности и процветания в регионе, отмечена особая роль Президента США Дональда Трампа в достижении этих результатов.

Мухаммад Шахбаз Шариф подчеркнул важность достигнутых договоренностей и поздравил Президента Ильхама Алиева.

Также Шахбаз Шариф, приветствуя достигнутые в Вашингтоне соглашения, написал в публикации в соцсети X: «Поздравляем президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана с этим историческим соглашением, отражающим мудрость и дальновидность в выборе мирного будущего. Пакистан всегда поддерживал братский народ Азербайджана и остается с ним в этот славный момент истории».

Абу-Даби: Результаты имеют историческое значение

10 августа, телефонный разговор Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном:

- Стороны подчеркнули важность декларации и других документов, подписанных Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве Президента США в рамках визита Президента Ильхама Алиева в США, отмечено значение всего этого с точки зрения обеспечения прочного мира, стабильности и процветания в регионе. Была высоко оценена особая роль Президента США Дональда Трампа в достижении этих результатов.

Глава Азербайджанского государства коснулся значения состоявшейся в июле этого года в Абу-Даби двусторонней встречи между Азербайджаном и Арменией с точки зрения достигнутых договоренностей и выразил признательность Президенту Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за это.

Поздравив главу нашего государства с достигнутыми результатами, Президент Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что они имеют историческое значение.

Амман: Исторические результаты в Вашингтоне послужат обеспечению прочного мира, безопасности и всестороннего сотрудничества в регионе

11 августа, телефонный разговор Короля Иордании Абдаллы II ибн Аль Хусейна с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым:

- Король Иордании поздравил главу Азербайджанского государства и народ Азербайджана с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и достигнутыми историческими результатами в Вашингтоне, выразил надежду, что эти договоренности послужат обеспечению прочного мира, безопасности и всестороннего сотрудничества в регионе.

Поблагодарив за поздравления, глава нашего государства подчеркнул важность подписанной между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве Президента США Дональда Трампа совместной декларации, а также парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений и других документов с точки зрения обеспечения мира в регионе. Президент Ильхам Алиев отметил особую роль Президента США Дональда Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

ИСЕСКО: Это дар будущим поколениям

10 августа, Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву:

- Передаю Вам самые искренние поздравления из центра исламского мира по случаю подписания исторической мирной декларации между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в Белом доме 8 августа 2025 года.

Это яркое событие, озаряющее горизонт Южного Кавказа надеждой и гармонией. Это также важная веха, обогащающая историю, вдохновляющая мир, открывающая путь к дружбе, сотрудничеству и взаимному уважению: «Ваше превосходительство, это достижение является наглядным проявлением Вашего дальновидного лидерства, незаменимой самоотверженности и решительных усилий по формированию общего благополучного будущего. Благодаря Вашему мудрому руководству Азербайджанская Республика стала блестящим примером решимости, диалога, видения перспектив, способных объединять народы вокруг общих целей.

Как генеральный директор ИСЕСКО, я разделяю радость этого момента и гордость, которую он дарит Вашему народу. Это не просто договор, а дар будущим поколениям, фундамент, на котором будут процветать культуры, идеи и возможности. ИСЕСКО поддерживает Азербайджан и готов внести вклад в этот дух мира, взаимопонимания и сотрудничества во всех областях посредством инициатив в сфере образования, культуры, науки. Пусть Всемогущий Аллах сделает этот новый период успешным, укрепит созданные им узы и дарует народам региона еще большие достижения, единство и процветание! Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам самые сердечные поздравления и высочайшее почтение по случаю этого исторического и вдохновляющего достижения. Эта яркая страница истории всегда будет ассоциироваться с Азербайджаном».

Вашингтон: «The President of Peace!»

Белый Дом поделился в соцсетях публикацией с фотографиями по итогам встречи.

THE PRESIDENT OF PEACE! pic.twitter.com/veKicdYZ6a — The White House (@WhiteHouse) August 9, 2025

Москва: Россия заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания

- основные моменты заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой: Россия заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания. Встреча лидеров южно-кавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Одно из важнейших условий - всеобъемлющая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на учете интересов народов обеих стран. Нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России принятием трехстороннего заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года.

Оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в поиске и дальнейшей реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей - России, Ирана, Турции. Важно учитывать и фактор членства Армении в ЕАЭС и тот факт, что граница Армении с Ираном охраняется российскими пограничниками.

Тегеран: Приветствует разработку текста мирного соглашения

- В Иране внимательно следят за тенденциями в регионе Южного Кавказа и находятся в контакте по этим событиям с соседними Азербайджаном и Арменией, заявил МИД ИРИ.

«Иран приветствует разработку текста мирного соглашения между двумя странами, рассматривает такое развитие событий как важный шаг к достижению прочного мира в регионе», - отмечает МИД Ирана.

В то же время выражается «обеспокоенность любым внешним вмешательством, особенно вблизи общих границ, которое может оказать негативное влияние на безопасность и устойчивую стабильность в регионе».

ООН: Твердо поддерживает все усилия по установлению прочного мира на Южном Кавказе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал подписанную в Вашингтоне Совместную декларацию, расценив ее как важный этап в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении официального представителя Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Генеральный секретарь приветствует приверженность Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна продолжению диалога и укреплению доверия, а также признает усилия Президента Трампа, направленные на содействие прогрессу. «Генеральный секретарь вновь подтверждает твердую поддержку ООН всем усилиям по установлению прочного мира на Южном Кавказе», - подчеркивается в заявлении.

ОБСЕ: Готова выполнить возложенные на нее задачи для реализации Совместной декларации

ОБСЕ приветствует Совместную декларацию, подписанную 8 августа в Вашингтоне.

«Поздравляем Армению и Азербайджан с этим важным шагом и высоко оцениваем важную роль Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в ее реализации», - говорится в заявлении ОБСЕ.

ОБСЕ подтверждает свою приверженность всем усилиям, направленным на обеспечение устойчивого мира и стабильности в обеих странах: «ОБСЕ готова выполнить задачи, возложенные на нее в рамках своего мандата для реализации Совместной декларации от 8 августа».

ОБСЕ по-прежнему привержена всем усилиям, направленным на установление прочного мира и стабильности в обеих странах. Организация готова выполнить свою роль в реализации Совместной декларации от 8 августа.

НАТО: Приветствует прогресс на пути к миру между Арменией и Азербайджаном



НАТО приветствует прогресс на пути к миру между Арменией и Азербайджаном и благодарит президента США за его усилия в деле установления мира. Об этом написал пресс-секретарь НАТО Элисон Харт.

Израиль: Подписание исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией – это большое достижение

«Поздравляем президента Трампа! Ваше смелое лидерство и глобальное видение сделали возможным ещё одно мирное соглашение». Об этом написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х.

«Я также поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева, Премьер-министра Армении Пашиняна, а также народы Азербайджана и Армении с подписанием этого исторического соглашения. Пусть все вы насладитесь новой эпохой примирения и общего процветания»,- говорится в публикации.

В то же время президент Израиля Ицхак Герцог в соцсети X написал о Совместной декларации, подписанной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном совместно с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что подписание исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне под эгидой президента Трампа - большое достижение: «Благодарю президента Трампа за его решительное лидерство и приверженность делу мира во всем мире. Надеюсь на дальнейшие значимые успехи, включая скорейшее возвращение наших заложников из ада, в котором они оказались от рук ХАМАС. Поздравляю Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и народы Азербайджана и Армении с этим шагом к миру, безопасности и процветанию».

Турция: Справедливый мир отвечает интересам всех сторон

Справедливый мир между Азербайджаном и Арменией отвечает интересам всех сторон. Об этом говорится в заявлении вице-президента Турции Джевдета Йылмаза. «Добрососедство и уважение к границам принесут пользу каждому государству. Турция продолжит шаги по поддержке мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе», - отметил он.

Глава департамента по связям с общественностью Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран написал, что достигнутое соглашение является важным шагом на пути к достижению устойчивого мира на Южном Кавказе, «и мы приветствуем эту инициативу».

По его словам, окно возможностей для мира, открывшееся после Отечественной войны, ставшей проявлением турецко-азербайджанской солидарности, усилило диалог между Азербайджаном и Арменией и сыграло важную роль в достижении нынешнего этапа.

ТРСК: Справедливое урегулирование разногласий возможно лишь при сотрудничестве

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар приветствовал итоги трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и США в Белом доме. Он провел параллели с ситуацией на Кипре, где жители ТРСК на протяжении десятков лет страдают от режима изоляции. «Справедливое урегулирование разногласий возможно лишь при наличии сотрудничества двух равноправных с международной точки зрения государств», - подчеркнул он.

Душанбе: Декларация открывает путь к достижению прочного мира

Подписание декларации между Азербайджаном и Арменией открывает путь к достижению прочного мира, заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Мы приветствуем это историческое событие и подчеркиваем важность мирного диалога как единственного средства разрешения кризисов и конфликтов», - говорится в его заявлении.

Тбилиси: Это исторический момент для Армении и Азербайджана, региона и всего мира

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Трампа, Алиева и Пашиняна с подписанием соглашения. «Грузия приветствует этот исторический момент для Армении и Азербайджана, региона и всего мира! Поздравляем с заключением эпохального мирного соглашения и открытием новой эры стабильности и экономического развития в регионе. Грузия всегда выступала за региональный мир и сотрудничество и будет продолжать решительно поддерживать их», - написал он в соцсети Х.

ОТГ: Это важный этап для процветания региона

«Приветствую Совместную декларацию, подписанную в Вашингтоне Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, а также Президентом Соединенных Штатов Америки в качестве свидетеля», - об этом говорится в заявлении генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

Генеральный секретарь выразил решительную поддержку парафированию согласованного текста Соглашения об установлении мира между Азербайджаном и Арменией и межгосударственных отношений, а также подписания министрами иностранных дел обеих стран Совместного обращения к ОБСЕ в связи с ликвидацией Минского процесса и соответствующих структур: «Это историческое событие знаменует собой важный этап на пути установления прочного мира, стабильности и процветания в регионе Южного Кавказа и за его пределами».

ОИС: Соглашение укрепит основы стабильности и развития в регионе

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) приветствует мирное соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном при участии США. Об этом говорится в заявлении организации. В заявлении отмечается, что достигнутое соглашение откроет новую страницу в отношениях между двумя странами, основанных на взаимопонимании и дружбе. В документе дана высокая оценка этому историческому соглашению, которое укрепит основы стабильности и развития в регионе.

ПАСЕ: Готова поддержать этапы для укрепления взаимного доверия

Председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос поздравил Азербайджан и Армению с подписанием в Вашингтоне документов в рамках нормализации двусторонних отношений: «Приветствую мирное соглашение, подписанное в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном под эгидой США. ПАСЕ всегда продвигала парламентскую дипломатию в этом конфликте, готова поддержать этапы для укрепления этого соглашения и взаимного доверия между сторонами».

Великобритания, Италия, Молдова, Эстония, Катар, Венгрия и ряд других стран также приветствовали Вашингтонское соглашение.

Папа Римский: Надеюсь, это послужит установлению прочного мира на Кавказе

Папа Римский в ходе традиционной воскресной проповеди приветствовал подписание Азербайджаном и Арменией декларации о мире. «Поздравляю Армению и Азербайджан с тем, что они подписали совместную декларацию о мире. Надеюсь, что это послужит установлению прочного мира на Кавказе», - сказал он.

Варшава: Соглашение прокладывает путь к стабильности и миру в регионе

МИД Польши приветствует «историческую декларацию, согласованную лидерами Армении и Азербайджана». «Соглашение, достигнутое при ценной поддержке США, прокладывает путь к стабильности и прочному миру в регионе, основанному на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности», - отмечает польский МИД.