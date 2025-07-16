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Пашинян: Армения заинтересована в открытии региональных коммуникаций в рамках суверенитета - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:10 - Сегодня
Пашинян: Армения заинтересована в открытии региональных коммуникаций в рамках суверенитета - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил заинтересованность Иревана в разблокировании транспортных путей и коммуникаций Южного Кавказа.

При этом он вновь подчеркнул, что в данном контексте все обсуждения с Азербайджаном проводились и будут проводиться в рамках территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции Армении.

Представляя официальную позицию Иревана по указанному вопросу, премьер отметил, что это входит в инициированную правительством Армении программу «Перекрёсток мира».

«В целом наша позиция заключается в том, что Армения заинтересована и желает открытия транспортных коммуникаций в регионе, в том числе из Армении в Армению через территорию Азербайджана, из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, двустороннего товарооборота, международного сообщения из Армении в третьи страны через территорию Азербайджана, из Азербайджана в третьи страны через территорию Армении, а также транзитного обмена. Другими словами, мы демонстрируем здесь постоянную заинтересованность и готовность. Во всех наших обсуждениях совершенно чётко прослеживается, что мы рассматривали, рассматриваем и будем рассматривать все эти процессы в рамках территориальной целостности и суверенитета Армении. Это очень важно зафиксировать, потому что любые обсуждения проходили и в дальнейшем будут проходить именно в этом контексте. У нас никогда не было обсуждений, которые были бы оторваны от повестки упомянутых принципов или противоречили бы этой повестке», — подчеркнул Никол Пашинян.

Вместе с тем премьер не исключил, что управление дорогой из Азербайджана в Нахчыван через Сюник может быть передано частной компании. По его словам, и сейчас есть несколько подобных случаев: «Например, управление аэропортом «Звартноц» делегировано. Я не считаю, что здесь каким-то образом нарушены юрисдикция, территориальная целостность или юрисдикция Армении». Так же обстоят дела с управлением системой водоснабжения, железными дорогами Армении и т.д. Однако во всех перечисленных случаях эти инфраструктуры находятся в собственности Армении, добавил глава правительства.

«О чем же может идти речь в данном случае? Мы обсуждаем, например, создание некой компании, которая привлечет инвестиции», – сказал Пашинян.

По его наблюдению, чаще всего внимание уделяется открытию дорожного движения, но речь не только об этом, но и о газопроводах, линиях электропередач, кабелях. Все это хозяйство нужно создавать и управлять им.

Причем все это может и должно быть собственностью Армении, подчеркнул он.

Помимо этого, глава правительства напомнил, что Армения также заявляла, что готова на упрощение режима прохождения грузов через свою территорию. Это касается не конкретной стороны, а всех.

«Меня удивляет, что некоторые силы или люди пытаются выставить перезапуск железнодорожного движения через территорию Армении как трагедию. Между тем, трагедия в том, что нет транзитного железнодорожного сообщения через Армению», – считает премьер.

Пашинян подчеркнул, что обсуждения продолжаются, и Армения хочет и готова стать транзитной страной, предлагая максимально привлекательные условия с учетом вышеуказанных принципов.

По его словам, есть глобальные игроки, чье присутствие уже само по себе может обеспечить уверенность в инвестиционной среде.

Ранее посол США в Турции Томас Баррак, говоря о затяжном споре между Иреваном и Баку «из-за 32 километров дороги», соединяющей основную часть Азербайджана через территорию Армении с Нахчываном, допустил гипотетический сценарий, при котором США могли бы взять этот участок под контроль на условиях долгосрочной аренды.

Источники: Арменпресс и Sputnik Армения

12:47

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил заинтересованность Иревана в разблокировании транспортных путей и коммуникаций Южного Кавказа.

При этом он вновь подчеркнул, что в данном контексте все обсуждения с Азербайджаном проводились и будут проводиться в рамках территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции Армении.

Представляя официальную позицию Иревана по указанному вопросу, премьер отметил, что это входит в инициированную правительством Армении программу «Перекрёсток мира».

«В целом наша позиция заключается в том, что Армения заинтересована и желает открытия транспортных коммуникаций в регионе, в том числе из Армении в Армению через территорию Азербайджана, из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, двустороннего товарооборота, международного сообщения из Армении в третьи страны через территорию Азербайджана, из Азербайджана в третьи страны через территорию Армении, а также транзитного обмена. Другими словами, мы демонстрируем здесь постоянную заинтересованность и готовность. Во всех наших обсуждениях совершенно чётко прослеживается, что мы рассматривали, рассматриваем и будем рассматривать все эти процессы в рамках территориальной целостности и суверенитета Армении. Это очень важно зафиксировать, потому что любые обсуждения проходили и в дальнейшем будут проходить именно в этом контексте. У нас никогда не было обсуждений, которые были бы оторваны от повестки упомянутых принципов или противоречили бы этой повестке», — подчеркнул Никол Пашинян.

Источник: Арменпресс

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