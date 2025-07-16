Нет доверия!: Пашинян раскрыл причины остановки работы рабочей группы по коммуникациям

Рабочая группа в формате вице-премьеров правительств Армении, России и Азербайджана (по разблокированию коммуникаций – ред.) давно не действует.

Об этом на пресс-конференции 16 июля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

По его словам, это произошло в том числе из-за разночтений текста. «Кроме того, это произошло также из-за практических проблем, а также, прямо скажем, из-за отсутствия доверия», - отметил Пашинян.