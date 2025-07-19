Баку и Исламабад обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Представляющие взаимный интерес вопросы региональной и международной безопасности обсуждены в ходе телефонного разговора между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьера, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, были затронуты вопросы, вытекающие из существующих отношений стратегического партнерства между двумя странами и возможности расширения двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества.

Стороны коснулись политических, экономических, гуманитарных аспектов, а также аспектов безопасности в азербайджано-пакистанском стратегическом партнерстве, основанном на взаимной солидарности, дружбе и братстве, и отметили важность использования имеющихся возможностей для дальнейшего укрепления сотрудничества.

Были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН и ОИС.