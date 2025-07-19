Президент Ильхам Алиев: Наша Победа говорит о том, что справедливость есть, просто ее надо добиваться

Наша Победа – справедливая и полная Победа, говорит о том, что справедливость есть, просто ее надо добиваться.

А для того, чтобы ее добиться, надо работать каждый день и приближать победу каждый день. Особенно если от тебя зависит последнее решение, ты должен посвятить свою жизнь этому. Только так это (Победа – ред.) может случиться.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Глава государства подчеркнул, что важнейшим фактором является консолидация общества. «Такая консолидация дала моральную силу мне как Президенту, как Главнокомандующему. И я был уверен, что общество и народ будут за мной стоять. Это было, наверное, одним из решающих факторов», - добавил Президент.