Спасатели МЧС обнаружили тело утонувшего в море - ОБНОВЛЕНО

Спасатели обнаружили тело утонувшего в Каспийском море.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, завершены поиски человека, утонувшего 18 июля в море у поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку (примерно в 2 км от ближайшего спасательного пункта, в неконтролируемой зоне).

"Тело утонувшего было обнаружено и извлечено из воды группой водолазов-спасателей Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах, после чего передано соответствующим органам", - говорится в информации ведомства.

09:40

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в поселке Пиршаги Сабунчинского района столицы в море (примерно в 2 км от ближайшего спасательного поста, в неконтролируемой зоне побережья) утонул человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с информацией к поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.