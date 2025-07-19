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Турецкие СМИ широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме - ФОТО

First News Media23:00 - 19 / 07 / 2025
Турецкие СМИ широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме - ФОТО

Ведущие информационные агентства, телеканалы, новостные сайты и газеты Турции широко осветили выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, особое внимание масс-медиа братской страны было уделено заявлениям главы Азербайджанского государства о перспективах нормализации отношений с Арменией, открытия региональных коммуникаций, инциденте с самолетом авиакомпании AZAL, войне в Украине.

В новостных публикациях приведены цитаты главы нашего государства, в том, числе относительно изменения Конституции Армении и открытия Зангезурского коридора. Подчеркнуты слова Президента Азербайджана об ошибочности политики Иревана, загоняющего себя не только в транспортную, но и политическую изоляцию.

Внимание многомиллионной аудитории привлечено также к позиции лидера Азербайджана об инциденте с лайнером азербайджанской авиакомпании.

Ряд газет и телеканалов вывел в заголовки слова Президента Ильхама Алиева о необходимости выплаты Россией компенсации семьям погибших и пострадавших, а также за самолет AZAL.

Отдельное внимание уделено словам Президента Ильхама Алиева о неприемлемости оккупации и незыблемости территориальной целостности государств.

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