Азербайджанские гимнасты отправились в Хорватию для участия в Олимпийском фестивале

Азербайджанские гимнасты, которые примут участие в XVIII Европейском летнем юношеском олимпийском фестивале (EYOF), отправились в хорватский город Осиек, где пройдут соревнования.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации гимнастики Азербайджана, в соревнованиях по спортивной гимнастике, входящих в программу EYOF, нашу страну представят четыре спортсмена (один юноша и три девушки).

Отметим, что на EYOF-2025 выступят 52 азербайджанских спортсмена (28 юношей, 24 девушки) в 10 видах спорта. В отличие от предыдущих лет, в этом году фестиваль пройдет в двух странах: Северной Македонии (Скопье и Куманово) и Хорватии (Осиек).

Церемония открытия фестиваля состоится 20 июля в Спортивном центре имени Яна Сандански в Скопье.

Напомним, что другие азербайджанские спортсмены отправились в Скопье для участия в фестивале вчера.