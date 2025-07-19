 Азербайджанские гимнасты отправились в Хорватию для участия в Олимпийском фестивале | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Азербайджанские гимнасты отправились в Хорватию для участия в Олимпийском фестивале

First News Media12:00 - Сегодня
Азербайджанские гимнасты отправились в Хорватию для участия в Олимпийском фестивале

Азербайджанские гимнасты, которые примут участие в XVIII Европейском летнем юношеском олимпийском фестивале (EYOF), отправились в хорватский город Осиек, где пройдут соревнования.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации гимнастики Азербайджана, в соревнованиях по спортивной гимнастике, входящих в программу EYOF, нашу страну представят четыре спортсмена (один юноша и три девушки).

Отметим, что на EYOF-2025 выступят 52 азербайджанских спортсмена (28 юношей, 24 девушки) в 10 видах спорта. В отличие от предыдущих лет, в этом году фестиваль пройдет в двух странах: Северной Македонии (Скопье и Куманово) и Хорватии (Осиек).

Церемония открытия фестиваля состоится 20 июля в Спортивном центре имени Яна Сандански в Скопье.

Напомним, что другие азербайджанские спортсмены отправились в Скопье для участия в фестивале вчера.

Поделиться:
181

Актуально

Xроника

В Азербайджане будет применяться новая система координат при геодезических и ...

Общество

МЧС обратилось к населению по поводу безопасности на пляжах - ВИДЕО

Xроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи ...

Политика

Милли Меджлис выразил решительный протест против резолюции Палаты ...

Спорт

Азербайджанские гимнасты отправились в Хорватию для участия в Олимпийском фестивале

Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде - ФОТО

Азербайджанские гимнасты стали победителями серии Кубка мира

Азербайджанские борцы завоевали три медали в Будапеште

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Фигуристке Веронике Жилиной отказали в переходе в сборную, несмотря на гражданство Азербайджана

Двалишвили признан бойцом года UFC по версии премии ESPY 2025

Месси проведёт прощальный матч за «Барселону»

Азербайджанские гимнасты стали победителями серии Кубка мира

Последние новости

Спасатели МЧС обнаружили тело утонувшего в море - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:00

Шантажистов, вымогавших деньги у врача, привлекли к уголовной ответственности

Сегодня, 12:45

В Азербайджане утвердили льготу при досрочной уплате административного штрафа

Сегодня, 12:30

Президент Сирии объявил о прекращении огня в Эс-Сувейде

Сегодня, 12:15

В Азербайджане будет применяться новая система координат при геодезических и кадастровых работах

Сегодня, 12:05

Азербайджанские гимнасты отправились в Хорватию для участия в Олимпийском фестивале

Сегодня, 12:00

Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Сегодня, 11:45

В Германии из-за взрыва пиротехники на ярмарке пострадали 19 человек

Сегодня, 11:30

В Агдаме выпускается свыше 120 наименований табачных изделий под более чем 20 брендами - ФОТО

Сегодня, 11:15

МЧС обратилось к населению по поводу безопасности на пляжах - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Соседский конфликт в Гяндже закончился госпитализацией трех человек

Сегодня, 10:45

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями села Ханъюрду - ВИДЕО

Сегодня, 10:35

В Японии могут построить первую с 2011 года АЭС

Сегодня, 10:20

Милли Меджлис выразил решительный протест против резолюции Палаты представителей Бельгии

Сегодня, 10:00

Экс-депутат парламента Армении Рубен Акопян арестован

Сегодня, 09:55

В Баку в ДТП погиб 1 человек, 2 получили травмы

Сегодня, 09:45

Вступил в силу 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

Сегодня, 09:30

Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде - ФОТО

Сегодня, 09:15

Сирия и Израиль согласились на прекращение огня

Сегодня, 09:00

В Эгейском море произошло землетрясение

Сегодня, 08:45
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45