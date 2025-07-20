Хавьер Нельсон: Меня поразило, чего Азербайджан смог достичь за такой короткий период

Участие в III Шушинском глобальном медиафоруме дало уникальную возможность иностранным журналистам воочию увидеть масштабы строительно-восстановительных работ, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом Report заявил журналист из Французской Гвианы Хавьер Нельсон.

"Это была очень полезная и насыщенная поездка. Мы узнали много нового о регионе и увидели своими глазами, насколько масштабные и продуманные изменения происходят здесь. Меня поразило, чего Азербайджан смог достичь за такой короткий период. Это сильная и целеустремлённая страна, и я могу только восхищаться увиденным", — отметил он.

По словам Нельсона, опыт Азербайджана может служить вдохновляющим примером для народов, стремящихся к независимости и восстановлению исторической справедливости.

"Как уроженец маленькой страны в Южной Америке, я чувствую, что Азербайджан может быть для нас примером. Вы сразу после войны начали не только восстановление территорий, но и работу по сохранению памяти. Это очень важно. Видно, что каждый шаг здесь продуман, и результат — впечатляющий. Для меня это по-настоящему вдохновляет", — подчеркнул журналист.