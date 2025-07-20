Хикмет Гаджиев: Глобальный медиафорум организован в Шуше не случайно

Шуша - очень ценное место для азербайджанского народа, и выбор этого города в качестве места проведения Глобального медиафорума не является случайным.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступая на III Глобальном медиафоруме в Шуше.

«Третий год Глобальный медиафорум проводится в прекрасном городе Шуша. Почему именно этот город? Шуша в определённой степени - это история азербайджанского народа, источник вдохновения для творчества. Многие азербайджанские мыслители, философы, писатели, а также журналисты родились и творили именно в этом городе. Поэтому, продолжая эту традицию, мы хотим вернуть вдохновляющую песню в город Шуша», — отметил он.

Гаджиев подчеркнул, что, организуя форум в Шуше, Азербайджан стремится создать вдохновляющую и творческую атмосферу, в которой можно предложить новые идеи и рекомендации по решению проблем, с которыми мы сталкиваемся.