Армения заявила о готовности построить железную дорогу в Сюнике после достижения договоренности с Азербайджаном

Армения готова начать строительство железной дороги протяженностью 42 км в Сюникской области в случае достижения договоренности с Азербайджаном.

Как передает armenpress, об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна - Назели Багдасарян.

«Без согласования с Азербайджаном эта железная дорога не может быть использована даже для внутренних грузоперевозок в Армении. Поэтому сразу после достижения соглашений с Азербайджаном начнется строительство указанной железной дороги. Уже ведутся подготовительные работы, такие как строительство новой дороги для села Нрнадзор, автомобильное сообщение с которым в настоящее время осуществляется по бывшей железнодорожной ветке», - сказала она.

По ее словам, Армения заинтересована в разблокировании всех транспортных путей с соседями.