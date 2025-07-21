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На III Шушинском Глобальном медиафоруме обсуждены вопросы медиаграмотности - ФОТО

First News Media14:53 - Сегодня
На III Шушинском Глобальном медиафоруме обсуждены вопросы медиаграмотности - ФОТО

21 июля III Шушинский Глобальный медиафорум на тему «Цифровые переходы: укрепление устойчивости информации и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта» продолжает работу в панельных сессиях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на одной из панельных сессий, прошедшей под модераторством телеведущей международных новостей и журналистки Надиры Тюдор, была рассмотрена тема «Медиаграмотность как гарантия информационной безопасности».

Корреспондент телеканала TRT World Джаффар Хаснаин отметил, что медиаграмотность — это не только способность воспринимать информацию, но и умение ее оценивать, проверять источник и определять степень достоверности.

«Каждый из нас должен научиться опираться на разные и авторитетные источники. К сожалению, сегодня многие новостные платформы не соблюдают принцип точности и достоверности. Мы не раз становились свидетелями последствий этого. Ложные новости вызывают смятение в обществе, манипулируют общественным мнением и могут даже привести к социальным столкновениям. Единственный способ предотвратить такие факты — это просвещение. Необходимо снабжать себя и окружающих достоверной информацией, осознанно использовать социальные сети и не воспринимать всерьез каждую публикацию без проверки. Это стало жизненной необходимостью», — подчеркнул он.

Руководитель отдела коммуникаций и информационной поддержки аппарата генерального директора Агентства по развитию Африканского союза Зафора Мобайн в своем выступлении заявила, что медиаграмотность — это, прежде всего, ответственность, которую должны нести руководители государственного и частного секторов.

Поскольку решения, влияющие на информационную политику, формируют не только отдельных людей, но и целые общества. В то же время каждый человек должен овладеть этой грамотностью и применять ее в повседневной жизни.

«Медиаграмотность формирует у общества способность критического мышления. Люди не должны сразу принимать все, что они слышат и читают, они должны научиться оценивать достоверность информации.

А наша задача — создать условия для этого. Для начала мы должны осознать влияние медиа на разные сферы — политику, экономику, образование и повседневную жизнь. Медиа — это не просто средство передачи информации, оно играет ведущую роль в формировании общественного мнения. Чтобы обеспечить общество здоровой информационной средой, необходимо активизировать просветительскую работу и внедрять медиаграмотность на всех уровнях», — добавила Зафора Мобайн.

Первый заместитель главного редактора службы информации Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Дэлу в своем выступлении подчеркнул, что в деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева прослеживаются стратегический подход и высокая эффективность. Он отметил, что Президент Азербайджана два дня назад в ходе встречи с журналистами дал ответы на весьма актуальные вопросы. Отметив, что после победы в 44-дневной Отечественной войне перед Карабахом открылся новый путь развития, Ван Дэлу подчеркнул, что масштаб восстановления освобожденных территорий можно воочию увидеть на мероприятиях, проходящих здесь. Он также указал на важность обмена передовыми технологическими идеями и значение международного сотрудничества между представителями медиа.

Преподаватель специальности «Коммуникации и цифровые медиа» Университета АДА Шафаг Мехралиева отметила, что в XXI веке медиаграмотность — это навык, не менее важный, чем умение читать и писать. «Она включает два ключевых элемента: во-первых, развитие способностей к комментированию и суждению; во-вторых, формирование толерантного подхода. При внимательном отношении к этим аспектам мы сможем наблюдать более здоровые и продуктивные общественные дискуссии», — добавила Ш. Мехралиева.

Она отметила, что игнорирование критического подхода в медиа может привести к формированию ироничного и несерьезного отношения. «Люди нередко критикуют медиа, основываясь на ограниченном объеме информации, которой располагают. Поэтому журналисты должны подвергать информацию анализу, ставить вопросы и доносить ее до общества в корректной форме. В противном случае это может вызвать психологическое напряжение и общественное недоверие, особенно среди молодежи», — сказала она. Шафаг Мехралиева подчеркнула, что одной из главных задач медиа является формирование критического мышления в обществе, указав на проблемы, возникающие при недостаточном анализе поступающей информации.

Панельная сессия продолжила свою работу в формате обсуждений.

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