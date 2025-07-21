МИД Азербайджана выразил соболезнования Бангладеш

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Бангладеш.

Об этом говорится в публикации на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

«Глубоко опечалены трагическим крушением учебного самолета Военно-воздушных сил Бангладеш в Дакке. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, правительству и народу Бангладеш», - отмечается в сообщении.

Жертвами крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке стали по меньшей мере 19 человек. Более 150 человек с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницы по всей столице.