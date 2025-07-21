Дональд Трамп назвал вором проармянского сенатора Адама Шифф и призвал привлечь его к ответственности
Президент США Дональд Трамп назвал проармянского сенатора-демократа Адама Шиффа вором, и обвинил его в налоговых махинациях.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Truth Social.
«Адам Шифф – вор! Его следует привлечь к ответственности, так же как они [демократы] пытались привлечь к ответственности меня и всех остальных. Единственная разница в том, что мы были абсолютно невиновны, все это было огромным мифом», - написал он.
Трамп также поделился налоговым документом в подтверждение своих слов.
Кроме этого, Трамп в соцсети опубликовал еще один пост, в котором указал на подделку Шиффом документов для получения кредита. Президент США считает, что у Шиффа теперь из-за этого «большие проблемы». Он также подчеркнул, что сенатор должен получить тюремный срок за свои махинации.
Ранее Трамп назвал Шиффа «аферистом» из-за схемы мошенничества с ипотекой.
Читайте по теме:
Проармянский сенатор в центре нового скандала: Трамп обвиняет Адама Шиффа в ипотечном мошенничестве