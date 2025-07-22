 Хикмет Гаджиев: Сегодня азербайджанские медиа являются одним из эффективных средств «мягкой силы» - ФОТО | 1news.az | Новости
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Хикмет Гаджиев: Сегодня азербайджанские медиа являются одним из эффективных средств «мягкой силы» - ФОТО

First News Media10:13 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: Сегодня азербайджанские медиа являются одним из эффективных средств «мягкой силы» - ФОТО

Сегодня азербайджанские медиа являются одним из эффективных средств «мягкой силы», которые выходят за пределы национальных границ, действуют на международном уровне, представляют региональный взгляд с глобальной перспективой, читаются и цитируются в различных регионах мира, и соответствуют глобальной внешней политике Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев написал в своем аккаунте в социальной сети X по случаю Дня национальной прессы.

В публикации говорится:

«Уважаемые представители СМИ, дорогие друзья!

Сердечно приветствую каждого из вас и от всей души поздравляю с 22 июля — Днем Национальной Прессы. Этот знаменательный день имеет огромное значение не только для медиасообщества, но и для всего нашего общества.

Журналистика - это почетная профессия, требующая высокой ответственности. Вы с профессионализмом выполняете эту нелегкую, но важную миссию, самоотверженно трудитесь ради объективного информирования общества, его просвещения и популяризации национальных ценностей.

Высокая оценка и ценные высказывания, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым в адрес нашей прессы, являются ярким свидетельством большого доверия и внимания, оказываемого журналистской профессии.

Указ Президента о праздновании 150-летнего юбилея азербайджанской национальной прессы, а также государственные награды, врученные многим профессиональным журналистам, являются проявлением внимания к развитию медиа в нашей стране и служат большим стимулом для работающих в этой сфере.

Поздравляю всех вас с этой знаменательной годовщиной и от всей души желаю вам новых успехов в реализации целей, поставленных перед нашей прессой Президентом, в укреплении государственности и защите национальных интересов!»

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