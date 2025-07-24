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Азербайджан, Турция и Сомали будут сотрудничать в трехстороннем формате

First News Media13:45 - Сегодня
Азербайджан, Турция и Сомали будут сотрудничать в трехстороннем формате

Азербайджан, Турция и Сомали будут развивать сотрудничество по ряду направлений в трехстороннем формате.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сомали Абдисаламом Абди Али в Баку.

«Турция и Сомали наладили тесное сотрудничество по ряду направлений. Отношения достигли уровня стратегического партнерства. Азербайджан же является союзником Турции. Учитывая все это, мы решили развивать сотрудничество по ряду направлений непосредственно в трехстороннем формате», - добавил он.

По словам Байрамова, страны уже провели несколько встреч по данному вопросу.

Байрамов также подчеркнул, что важно продолжить политические консультации между МИД Азербайджана и Сомали, проведенные в 2025 году.

Со своей стороны, Абдисалам Абди Али отметил, что Сомали очень высоко ценит трехсторонний формат с Азербайджаном и Турцией.

Глава МИД в этом контексте отметил и сотрудничество между странами в области поиска природных ресурсов в Сомали.

"Как справедливо отметил мой коллега, между Сомали и Турцией установлены тесные связи, и мы высоко ценим трехстороннюю платформу с участием Азербайджана. Здесь также хотелось бы отметить, что страны будут помогать нам в поиске природных ресурсов", - отметил он.

Он подчеркнул, что Азербайджан станет одной из первых стран, которой будет заниматься бурением в Сомали.

Напомним, что в феврале 2025 года Азербайджан и Сомали подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой сфере. Документ предусматривает обмен опытом, участие в профильных мероприятиях, проводимых на территории обеих стран, а также организацию совместных семинаров и форумов в целях развития сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Источник: Report

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