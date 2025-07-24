Азербайджан передал человека, обвиняемого в унижении чести и достоинства Президента Узбекистана

Азербайджан передал объявленного в розыск гражданина Узбекистана.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, продолжается сотрудничество с Генеральной прокуратурой Узбекистана в сфере борьбы с преступностью. Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Узбекистана по выдаче гражданина Узбекистана Юсупова Амонбека Абдулхаковича для привлечения его к уголовной ответственности.

А.Юсупов, объявленный в международный розыск в Узбекистане по обвинению в совершении преступления, связанного с унижением чести и достоинства Президента, был задержан в Азербайджане в апреле нынешнего года, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

А.Юсупов в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции был передан полномочным органам Узбекистана.