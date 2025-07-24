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Азербайджанская команда вышла в полуфинал чемпионата Европы среди университетов по футзалу

Фаига Мамедова10:00 - Сегодня
Азербайджанская команда вышла в полуфинал чемпионата Европы среди университетов по футзалу

С 17 по 25 июля в городе Загреб (Хорватия) проходит чемпионат Европы среди университетов по футзалу.

Как передает 1news.az, Азербайджан на этих соревнованиях представляет команда Азербайджанской академии спорта — победитель Студенческой лиги Азербайджана сезона 2024/2025.

Команда отправилась в Хорватию 16 июля для участия в чемпионате.

В 1/4 финала азербайджанская команда одержала победу над командой Франции со счётом 5:4 и вышла в полуфинал.

Отметим, что участие команды в чемпионате организовано Общественным объединением «Федерация студенческого футбола Азербайджана» при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Профсоюза работников науки и образования, Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана, а также Азербайджанской академии спорта.

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