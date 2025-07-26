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Азербайджанская команда стала чемпионом Европы - ФОТО

First News Media12:50 - Сегодня
Азербайджанская команда стала чемпионом Европы - ФОТО

С 17 по 25 июля в городе Загреб (Хорватия) прошёл Чемпионат Европы среди университетских команд по футзалу.

Азербайджан на турнире представляла команда Азербайджанской академии физической культуры и спорта — победитель Студенческой лиги Азербайджана сезона 2024/2025.

В финале наша команда уверенно обыграла сильную команду Валенсии со счётом 7:2 и стала чемпионом Европы среди университетов по футзалу.

Отметим, что наш вратарь, Агасеид Мирмаил оглу Гасымов, был признан лучшим вратарём чемпионата.

Кроме того, сразу два представителя нашей команды вошли в символическую сборную турнира — игрок Хазар Овсат оглу Агалызаде и вратарь Агасеид Мирмаил оглу Гасымов.

Поздравляем нашу команду с блестящей победой и желаем дальнейших успехов!

Участие команды в европейском чемпионате стало возможным благодаря организационной поддержке Общественного объединения Федерации студенческого футбола Азербайджана, а также при содействии Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA), Профсоюза работников науки и образования, Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана и Азербайджанской академии физической культуры и спорта.

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